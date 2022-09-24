أبين 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 160 طناً و500 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي أحور ولودر بمحافظة أبين، استفاد منها 9,000 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //14:41ت م0089