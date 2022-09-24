روما 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسشاركت المملكة في أعمال المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للأرشيف والذي عقد في العاصمة الإيطالية "روما"، في الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر من هذا العام، حيث جاءت المشاركة بوفد رسمي برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.ورأس الوفد مدير عام المركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، وعضوية ممثلين من عدة جهات شملت وزارة الخارجية ووزارة الثقافة ودارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة.وشارك في هذا المؤتمر الدولي بورقة عمل تتمحور حول التدريب والتأهيل للمتخصصين في مجال الوثائق والإرشيف في المملكة، ركزت على تشخيص الواقع الفعلي لتدريب العاملين في مجال الوثائق والأرشيف في المملكة وسبل تطوير مهاراتهم من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل على نقل الخبرات وتبادل المعلومات.كما تناولت أوراق العمل في هذا المؤتمر عدداً من القضايا التي تهم الإرشيفيين حول العالم واستعراض تجارب الدول المختلفة في استثمار ما تحويه أرشيفاتها الوطنية من ثروات معلوماتية ومعرفية تسهم في تعزيز الثقافة المحلية والانتماء الوطني. كما ناقشت الأوراق العلمية المطروحة في المؤتمر محور الأرشيف الرقمي وما يمكن أن تقدمه تقنية المعلومات من خدمات تسهم في الارتقاء بمجريات العمل الأرشيفي.وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على تعزيز التواجد السعودي في هذه المحافل الدولية وإبراز الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به المملكة في مجال الأرشيف وتحقيقاً لمبدأ الريادة السعودية في مثل التظاهرات العلمية والثقافية، والذي يظهر وبوضح التطور والنماء المضطرد الذي تشهده المملكة حالياً في مختلف المجالات لا سيما مجال الأرشيف .// انتهى //15:18ت م0097