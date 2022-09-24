مكة المكرمة 28 صفر 1444هـ الموافق 24 سبتمبر 2022م واسشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية بمنطقة مكة المكرمة (كهاتين) في الفعالية التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات التابع لغرفة مكة التجارية، بأوبريت إنشادي تحت عنوان (أغلى الأوطان).وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية كهاتين الدكتور عواض البشري أن هذا الأوبريت الإنشادي الذي قدمه 30 يتيمًا ويتيمة بعثوا من خلاله رسائل الحب والامتنان لوطنهم على ما يُقدمه لهم من رعاية واهتمام أسوة بغيرهم من الأطفال، في ظل التقدم والازدهار والجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، ورؤيته التي تسابق الزمن لمجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر.وأضاف أن الأوبريت الذي قدمه الأيتام على المسرح لاقى استحسان الحضور، خصوصًا وأنه قدم بشكل متميز وبإنتاج احترافي.وعبر الدكتور البشري عن شكره للهيئة الملكية على هذه البادرة وإشراك الأيتام ضمن فعالياتها التي تنفذها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 تحت شعار (هي لنا دار).//انتهى//15:18ت م0098