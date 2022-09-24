الجبيل 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسنظّمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) فرع الجبيل أمس، معرض "عمار يا دار" بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بمشاركة 130 فناناً تشكيلياً وموهبة فنية، إضافة إلى المواهب الفنية من الطلاب والطالبات.وأوضحت مدير جمعية جسفت الجبيل نادية العتيبي، أن الأعمال الفنية المشاركة في المعرض بلغت 139 عملاً فنياً، تنوعت ما بين لوحات تشكيلية، ومجسمات ومنحوتات فنية، وصور فوتوغرافية، ترجمت المشاعر الوطنية للمشاركين، الذين عبروا من خلال أعمالهم الفنية عن رؤية المملكة 2030، في دعم وتمكين المرأة، واستعراض المنجزات الوطنية، والتعريف بالموروث الأصيل.وأبرزت الأعمال المشاركة الثقافة المعمارية السعودية، ودور المملكة في حماية البيئة، وجهودها في تطوير الحرمين الشريفين، إضافة إلى المشاركات الطلابية التي جسدت الانتماء للوطن والاعتزاز بقيادته الحكيمة.وأشارت إلى أن المشاركة الطلابية الإبداعية في المعرض تأتي ضمن مشروع جسفت الجبيل لدعم وتنمية المواهب الفنية الناشئة، وتؤسس للمرحلة الأولى من مبادرة "تلاوين" التي تهدف لدعم المواهب الفنية في قطاع التعليم، وتأهيلها للمشاركة في مختلف الفعاليات الفنية.// انتهى //15:19ت م0099