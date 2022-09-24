مكة المكرمة 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأطلقت أمانة العاصمة المقدسة فعالياتها وبرامجها للاحتفال باليوم الوطني الـ 92، للمملكة في أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، وسط إقبال كبير من المواطنين والمقيمين.وانطلقت الفعاليات بفقرات متنوعة ومميزة أقيمت في منطقة الشرائع واشتملت على عدد من عروض الليزر وميدلي وإضاءات وعدد من عروض الأطفال والألعاب الشعبية، ونالت إعجاب وتفاعل كبير من الحضور.وشملت فعاليات أمس في حجز السيارات بالشرائع وحديقة بحرة العامة عددًا من العروض، بدأت بالسلام الملكي وعروض للأطفال والأغاني الوطنية وميدلي اليوم الوطني، ومدلي المنتخب السعودي، وفقرة الرسم على الوجه، إضافة إلى فقرة الفنون الفلكلورية المتمثلة في المجرور والخبيتي والمزمار والمجس.ونفذت الأمانة مهرجانًا كبيرًا في حي النسيم بعنوان "نحن الهمة" اشتمل على عدد من المعارض والمسابقات وعروض الأطفال والكبار، إضافة إلى معرض للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي، ويستمر لأربعه أيام .// انتهى //15:21ت م0101