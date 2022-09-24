ابوجا 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022م واسأقامت سفارة المملكة في جمهورية نيجيريا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 92، بحضور معالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري عيسى علي بانتامي، وعدد من المسؤولين في الحكومة النيجيرية وأعضاء السلك الدبلوماسي .ورحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي في كلمته بالحضور، ومشاركتهم في هذه المناسبة ، مقدما عرضا مصورا عن مشاريع المملكة العربية السعودية، والإنجازات الحالية والمستقبلية ضمن رؤية المملكة 2030م .من جهته ألقى معالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري كلمة ثمن فيها العلاقات الأخوية بين بلاده والمملكة.// انتهى //15:38ت م0102