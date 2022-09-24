الرباط 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساستعرضت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو" الإنجازات التي قامت بها بخصوص صون وتثمين الممتلكات الثقافية لبلدان العالم الإسلامي، ووضعها على خريطة السياحة الثقافية العالمية، واستشراف الآفاق الواعدة في هذا المجال .وأوضح بيان للمنظمة بمناسبة احتفائها بيوم التراث في العالم الإسلامي -الذي تخلده في 25 من شهر سبتمبر من كل عام- أنها سجلت عددا كبيرا من المواقع التاريخية والعناصر الثقافية للدول الأعضاء على قوائم الإيسيسكو للتراث المادي وغير المادي في العالم الإسلامي، وعقدت عددا من الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال، ومجموعة من الملتقيات والندوات الدولية للتوعية بضرورة محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستعادتها .وأضافت المنظمة أنها تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتوثيق التراث، لتستفيد منه الدول الأعضاء، وإنجاز مجموعة من الدلائل حول أنواع التراث، وآليات تثمينه، وتنفيذ برنامج متكامل يقدم الدعم المطلوب للدول الأعضاء من أجل الاستجابة لمختلف احتياجاتهم في المجال، إضافة إلى ترميم وصيانة مختلف مكونات التراث الثقافي في دول العالم الإسلامي، بما يسهم في تهيئتها لتدعم الاقتصادات المحلية والوطنية في الدول الأعضاء .// انتهى //15:40ت م0104