نيويورك 28 صفر 1444هـ الموافق 24 سبتمبر 2022م واسأقام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، على شرف صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك.حضر الحفل عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من رؤساء وفود دول منظمة الأمم المتحدة، المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك.// انتهى //15:46ت م0106