داكار 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واس‏أقامت سفارة المملكة في جمهورية السنغال احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 ، بحضور معالي وزير القوات المسلحة السنغالي سيديقي كابا ، ومنسوبي رئاسة الجمهورية السنغالية ، ونخبة من المجتمع السنغالي من المثقفين والإعلاميين والشخصيات الدينية والعديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى جمهورية السنغال.وأوضح السفير سعد بن عبد الله النفيعي في كلمه له ، النهضة التي حققتها المملكة من خلال برامج وأهداف "رؤية المملكة 2030 " في جميع المجالات، منوها بالعلاقات السعودية السنغالية التاريخية والمتطورة.من جانبه ألقى وزير القوات المسلحة السنغالي كلمة هنأ فيها المملكة قيادة وشعباً بهذه المناسبة، مثمنًا العلاقات الأخوية بين البلدين.// انتهى //15:54ت م0108