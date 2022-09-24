اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى السنغال تحتفي باليوم الوطني 92
السبت 1444/2/28 هـ الموافق 2022/09/24 م واس
داكار 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واس
أقامت سفارة المملكة في جمهورية السنغال احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 ، بحضور معالي وزير القوات المسلحة السنغالي سيديقي كابا ، ومنسوبي رئاسة الجمهورية السنغالية ، ونخبة من المجتمع السنغالي من المثقفين والإعلاميين والشخصيات الدينية والعديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى جمهورية السنغال.
وأوضح السفير سعد بن عبد الله النفيعي في كلمه له ، النهضة التي حققتها المملكة من خلال برامج وأهداف "رؤية المملكة 2030 " في جميع المجالات، منوها بالعلاقات السعودية السنغالية التاريخية والمتطورة.
من جانبه ألقى وزير القوات المسلحة السنغالي كلمة هنأ فيها المملكة قيادة وشعباً بهذه المناسبة، مثمنًا العلاقات الأخوية بين البلدين.
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15:54ت م
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