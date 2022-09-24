الخرطوم 28صفر 1444ه الموافق 24سبتمبر2022واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .وجدد البرهان في تصريح له موقف المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بالبلاد، مشيراً إلى أنهم ظلوا -منذ قرارات الرابع من يوليو 2022 التي قضت بانسحاب الجيش من العملية السياسية- في انتظار حدوث انفراجة تعبر بالسودان إلى بر الأمان .وأضاف أن اللقاء ناقش مجريات الأوضاع بالبلاد، لا سيما الأوضاع السياسية والتعقيدات التي تكتنف المرحلة الانتقالية.من جانبه أكد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي استعداد الاتحاد الأفريقي لاستئناف مشاركته في العملية السياسية في السودان .// انتهى //15:55ت م0109