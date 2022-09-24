كوناكري 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله بالعاصمة كوناكري حفلا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة .حضر الحفل معالي وزيرة الإعلام آمنة كابا، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الغينية العقيد ساديبة كوليبالي، والمتحدثة الرسمية باسم المجلس العسكري الغيني العقيد آمنة جالو، وعدد من روؤساء مؤسسات الدولة، ونائب الأمين العام للشؤون الدينية الشيخ إبراهيم عثمان به، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدون لدى غينيا، ورجال الأعمال، ومنسوبو السفارة، ووسائل الإعلام .// انتهى //17:34ت م0118