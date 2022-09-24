أثينا 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأقامت سفارة الممملكة لدى الجمهورية اليونانية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور نائب وزير الخارجية اليوناني للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستانتينوس فراجيوانيس، ووزير الصحة اليوناني ثانوس بلوريس، ورئيس الأركان العامة للدفاع الوطني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، وعدد من أعضاء البرلمان والمسؤولين والسفراء المعتمدين في الجمهورية اليونانية وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية، وكبرى الشخصيات الإعلامية والثقافية.واستعرض السفير الدكتور سعد العمار خلال الحفل ما شهدته المملكة من إصلاحات وإنجازات في ظل "رؤية المملكة 2030 "، منوها بالعلاقات السعودية اليونانية وما تحقق من تقدم في المجالات كافة.من جانبه أشاد نائب وزير الخارجية اليوناني بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين التي أصبحت شراكة إستراتيجية تستحق الثناء، منوها بأداء مجلس الأعمال السعودي اليوناني والاتفاق المبرم بين البلدين لبناء كابل نقل بيانات من الألياف الضوئية البحرية والأرضية بين أوروبا وآسيا.وبهذه المناسبة أعدت السفارة ركنا ثقافيا خاصاً عرضت خلاله صورا لعدد من المواقع الأثرية بالمملكة والمشاريع الطموحة "لرؤية المملكة 2030 " ، بمشاركة فرقة شعبية لتأدية العرضة السعودية، فضلاً عن عروض تلفزيونية لأغانٍ ورقصات شعبية .// انتهى //17:51ت م0121