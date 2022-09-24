نيودلهي 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأقامت سفارة المملكة لدى جمهورية الهند، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور معالي وزير الصحة ورعاية الأسرة والكيماويات والأسمدة بجمهورية الهند مانسك ماندافيا، ووكلاء وزارة الخارجية الهندية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والإعلاميين والأكاديمين.وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند صالح بن عيد الحصيني، خلال الحفل، كلمة تناول فيها ما وصلت إليه المملكة من تطور ونماء في مختلف المجالات، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين المملكة والهند.وتضمن الحفل ركناً للثقافة والفن السعودي احتوى على العديد من القطع والأعمال التي تحاكي الثقافة السعودية.// انتهى //17:52ت م0122