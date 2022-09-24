جدة 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسغادر دولة مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس جدة اليوم بعد زيارة عمل للمملكة.وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية ألمانيا الاتحادية محمد الدواس، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.// انتهى //18:21ت م0124