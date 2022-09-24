الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساحتفت وزارة الحرس الوطني أمس ممثلة بالشؤون الثقافية باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار"، تضمّنت عددا من الفعاليات والعروض الميدانية .وأقيمت بحديقة مؤتة بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية مسيرة استعراضية لقوات الحرس الوطني، وسط حضور كبير من الأهالي والزوار .وشهدت فعاليات اليوم الوطني استعراضاً عسكرياً لطلاب كلية الملك خالد العسكرية وعروضاً موسيقية والأوبريت الوطني وعروضاً مسرحية وترفيهية للزوار.وهيّأت خلال احتفائها باليوم الوطني العديد من المعارض التوعوية بمشاركة الشؤون الصحية بالوزارة وإدارة الأمن الوقائي، إضافة إلى عروض للسيارات الكلاسيكية، والعرضة السعودية والفلكلور الشعبي، وفعالية الرسم الحر.وقدّم طيران الحرس الوطني عروضاً جوية في سماء مدينة الرياض رسم من خلالها لوحة فنية احتفاءً باليوم الوطني الـ92 للمملكة.// انتهى //19:09ت م0141