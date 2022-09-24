اليوم الوطني / سفارة المملكة في الفلبين تحتفي باليوم الوطني الـ 92
السبت 1444/2/28 هـ الموافق 2022/09/24 م واس
مانيلا 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واس
أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطاني حفلا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.
وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمال المهاجرين الفلبيني السفير إدواردو خوسيه دي فيغا، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا السفير الفونسو فيرو، وعدد من مسؤولي الحكومة الفلبينية وأعضاء السلك الدبلوماسي والمواطنين وممثلو وسائل الإعلام.
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19:15ت م
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