مانيلا 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطاني حفلا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمال المهاجرين الفلبيني السفير إدواردو خوسيه دي فيغا، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا السفير الفونسو فيرو، وعدد من مسؤولي الحكومة الفلبينية وأعضاء السلك الدبلوماسي والمواطنين وممثلو وسائل الإعلام.// انتهى //19:15ت م0142