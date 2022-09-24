الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأشاد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بالتطور الكبير الذي يشهده الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الذي أسهم في صناعة قفزة كبيرة على مستوى نتائج المنتخبات السعودية المختلفة، وتقدم المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة من المركز الـ 137 إلى المركز الـ 77 في التصنيف العالمي.جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي ، والذي استضافته مدينة أرنهيم الهولندية من الـ 21 وحتى الـ 26 من شهر سبتمبر الجاري، حيث عقد عددا من الاجتماعات مع رؤساء الاتحادات العالمية، كما عقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة آري جراسيا ، تبادل من خلالها الخبرات، وتناقش فيها عن السبل العلمية الحديثة للنهوض بالكرة الطائرة السعودية، والوصول بها لمصاف العالمية.// انتهى //19:24ت م0146