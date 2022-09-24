الرياض 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسوقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان، تتعلق بتمويل وتطوير محفظة مشاريع بين الوزارة والوطنية للإسكان، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.ومثّل الوزارة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، فيما مثّل الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن صالح البطي.وجاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الذي تُنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من 24 إلى 28 سبتمبر 2022 بمدينة الرياض، وتشارك فيه الشركة الوطنية للإسكان كراعٍ إستراتيجي للمعرض.وتُوفّر هذه الاتفاقية الموقعة اليوم أكثر من (150) ألف وحدة سكنية تتنوع فيها المساحات والتصاميم تُغطّي (11) مدينة في المملكة، وتغطي هذه الاتفاقية كذلك مساحة تتجاوز (90) مليون متر مربع، فيما سيتم تخصيص ما يقارب (54) مليون متر مربع للمساحات الخضراء والمفتوحة والمرافق العامة وشبكات الطرق والنقل العام، كما تصل السعة السكانية الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى (750) ألف نسمة.وستستثمر الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين في محفظة هذه المشاريع بأكثر من (40) مليار ريال لتطوير البنية التحتية الشاملة وإيصال الخدمات وتطوير مجموعة من مرافق جودة الحياة.يُذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري في المملكة بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.// انتهى //19:45ت م0151