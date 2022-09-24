عرعر 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسشاركت أمانة منطقة الحدود الشمالية عبر جناحها الخاص معرض مشروعات "مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين" المنعقد بمدينة الرياض خلال المدة من 24 إلى 28 سبتمبر 2022 حيث يستهدف المعرض -الذي يشهد مشاركة أكثر من 70 جهة وقطاعا ومؤسسة- إبراز وعرض المشروعات التي تشهدها المملكة.وتستعرض أمانة منطقة الحدود الشمالية عبر عدد من وسائل التقنية الحديثة أبرز المشاريع التي تم تنفيذها منذ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمنطقة الحدود الشمالية بمختلف المحاور، شملت محور الطرق والمباني وأنسنة المدن ومحور درء أخطار السيول، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها بأمانة المنطقة وبلدياتها التابعة نحو 182 مشروعا وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليار و400 مليون ريال.// انتهى //19:47ت م0153