دار السلام 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا الاتحادية عبدالله بن علي الشريان، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور معالي وزير الداخلية التنزاني حمد يوسف ماساوني.وحضر الحفل عدد من المسؤولين في الحكومة التنزانية وسفراء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعدد من المواطنين.// انتهى //20:14ت م0154