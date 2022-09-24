فيينا 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأقامت سفارة المملكة لدى جمهورية النمسا الاتحادية، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور الرئيس السابق لجمهورية النمسا الدكتور هاينز فيشر، والمستشار السابق الدكتور سباستيان كورتز، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية في فيينا، والإعلاميين وجمع من المواطنين والطلبة السعوديين والعائلات السعودية المتواجدة في جمهورية النمسا.وألقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا - خلال الحفل- كلمةً استعرضَ فيها المنجزات الحضارية والاجتماعية والثقافية التي حقَّقتها المملكة، مشيراً إلى عزم المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030، الذي يتزامن موعده مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وكانت السفارة قد جهَّزت ركناً للثقافة احتوى على العديد من الفعاليات الثقافية التي تحاكي الثقافة السعودية، شمل معرضاً للقهوة السعودية من مختلف مناطق المملكة بمناسبة عام القهوة السعودية 2022م.// انتهى //20:25ت م0156