نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، وزيرَ الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبحث الجانبان تعزيزَ العلاقات بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.وأكَّدَ الوزير المغربي - خلال اللقاء- دعمَ بلاده الموقفَ الدولي الداعم للانتخابات لحل الأزمة السياسة في ليبيا.// انتهى //20:25ت م0157