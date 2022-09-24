نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس جمهورية غينيا بيساو اومارو سيسوكو امبالو، وزيرَ الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن اللقاء يندرج في إطار التشاور والتنسيق بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبُّون، ونظيره الغيني الذي يرأس حالياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "أكواس".// انتهى //20:53ت م0159