رام الله 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واساُستشهد شابٌ فلسطيني برصاص الاحتلال اليوم بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن شرطة الاحتلال أعدمت اليوم الشاب محمد عوض (36 عاماً) من بلدة بيت أجزا شمال غرب القدس بعد إطلاق النار عليه قرب مدينة نابلس.بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على عوض عمداً بهدف قتله بعد أن اصطدمت سيارته بمركبة شرطة الاحتلال في حادث سير وبدلا من إسعافه أطلقوا النار عليه".وأضافت الوزارة - في بيان صحفي- أن هذه الجريمة البشعة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق الفلسطينيين وفقاً لتعليمات إطلاق النار التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في الاحتلال التي منحت جنوده رخصة لقتل الفلسطيني الأعزل دون أن يشكل أي خطر على الجنود، ووفَّرت لهم الحماية والحصانة من أيِّ عقوبات.// انتهى //21:00ت م0160