جدة 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسوسط أجواء احتفالية تزيَّنت بألوان الوطن والمعزوفات الشعبية والأزياء التقليدية، قطعت مجموعة من الإبل مسافة بمحاذاة البحر الأحمر في ممشى الألوان وسط مدينة جدة.وجاءت هذه المسيرة التي نظَّمَها نادي الإبل احتفاءً باليوم الوطني 92 وتضمَّنت فعاليات متنوعة، على غرار خيمة لاستقبال زوار الممشى على مدى يومين، وقدمت فيها على سبيل الضيافة القهوة السعودية وسط معزوفات وطنية، ولقطات مصورة فورية بالزي التراثي للحضور، ووزعت هدايا تذكارية عليهم.وشارك الحضور في الفعاليات المصاحبة،وقد عبَّرُوا بعفوية وتلقائية عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع.يذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن دور نادي الإبل في تأصيل الموروث والترويج له، والتعريف بالإبل ودورها في رحلة توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - .// انتهى //21:29ت م0163