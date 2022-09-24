طرابلس 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية دعمَها الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا عبد الله باتيلي، في مهمته لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي في ليبيا.وأكدَت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب كلٌّ من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا اليوم - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الليبية- دعمَ الأمم المتحدة في تمكين انتخابات رئاسية وبرلمانية حرَّة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقصر وقت ممكن، ووضع أساس دستوري للبلاد.وناقشَ مسؤولون من الدول الخمس -على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- أهميةَ تحقيق التطلعات الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في تشكيل هيئة تنفيذية موحَّدة ومفوضة لتحضير الانتخابات.// انتهى //21:35ت م0164