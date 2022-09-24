الأحساء 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء - مساء أمس- الحفلَ الرئيسي لاحتفالات اليوم الوطني الـ 92 في الأحساء، وذلك بالمسرح العائم في منتزه الملك عبدالله البيئي جنوب مدينة الهفوف.وتضمَّن الاحتفال - الذي حضره حشد كبير من المواطنين والمقيمين الذين امتلأت بهم جوانب المتنزه- حزمةً من الفعاليات الاحتفالية، التي انطلقت من الساعة الـ 4 عصراً حتى الـ 11 ليلاً. وتوشَّحت أركان المتنزه باللونين الأبيض والأخضر، علاوة على الاستعراضات المتعددة للنافورة التفاعلية في وسط المنتزه، إذْ عرضت تشكيلات فنية، تحمل اللونين الأبيض والأخضر.وأكد سموُّ محافظ الأحساء أنَّ المملكة بلد يسوده الأمن والأمان بحمد الله، ويعلوه العزُّ والفخرُ، وأراضيها مباركة ترفرف فيها راية التوحيد، وتجسَّدت بين صفحات تاريخها بطولاتٌ ونماء، ونُقِشَت على أيامها قصص نستلهم منها الشجاعة والإقدام، واليوم نحتفي بوطننا الغالي في يوم توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه-.واشتمل الحفل، على "أوبريت" بعنوان: "هي لنا دار"، ولوحة فنية وطنية، بينها لوحة دخول الرياض على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- ولوحة أخرى لتوحيد المملكة، ولوحة تحكي النهضة العمرانية للمملكة، كما قدمت فرقة سيالة للفنون الشعبية في الأحساء، العرضة النجدية السعودية.وشهدت سماء المنتزه عروضَ الألعاب النارية، التي أضاءت سماء الحفل، وأضفت البهجة والسرور على الزوار، كما شملت فعاليات الحفل، مشاركة الفرقة الموسيقية التابعة للحرس الوطني في تقديم بعض المعزوفات الموسيقية الوطنية، التي نالت الاستحسان، وتفاعل معها الحضور بترديد تلك الأهازيج.// انتهى//21:36ت م0165