نواكشوط 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأقامَ سفيرُ خادمِ الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور معالي وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، وعدد من الوزراء الموريتانيين، وكذلك عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى موريتانيا.وأكدَ السفير البلوي أن المملكة وموريتانيا تربطهما علاقات مميزة، موضحاً أنَّ العلاقات الأخوية أثمرت عن شراكة وتعاون في مختلف المجالات، وتطابق الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مبينًا أنَّ خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بنَ عبدِ العزيز آل سعود وسموَّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله- يوليان اهتماماً بالغاً لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وهو ما تجلى من خلال الإسهامات والتمويلات التي تقدمها المملكة، التي تعدُّ أكبرَ ممول للمشاريع التنموية في موريتانيا.وأشارَ إلى أنَّ المملكة تشهد نهضة شاملة وإنجازات عظيمة غير مسبوقة في المجالات كافة، وكانت رفاهية المواطن محورها واهتمامها الأول، وتبوَّأت المملكة مكانة متميزة بين الدول برؤية واضحة لمتطلبات المستقبل.// انتهى //21:55ت م0167