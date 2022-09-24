الخرطوم 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسوصلت مطار الخرطوم الدولي اليوم, طائرة مساعدات إنسانية عمانية تحمل على متنها 40 طناً من المواد الغذائية والإيوائية لدعم المتضررين من السيول والأمطار بالسودان.وعبّر وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التنفيذية للطوارئ الإنسانية والصحية بالسودان أحمد آدم بخيت عن شكر بلاده لسلطنةَ عُمان على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في مجابهة الكارثة الإنسانية.// انتهى //21:56ت م0168