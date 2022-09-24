أبهـا 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واستوج الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية سطام الحزامي مساء اليوم، بطل العالم السائق يزيد الراجحي بلقب رالي عسير في ختام منافسات بطولة السعودية تويوتا 2022، التي ينظمها الاتحاد بإشراف وزارة الرياضة ودعم من هيئة تطوير منطقة عسير.وأكد الحزامي خلال حفل التتويج الذي تمت إقامته في حديقة سما أبها شكر الاتحاد لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة على دعمه ومتابعته للبطولة، مشيدًا بتضافر جهود القطاعات كافة، التي أسهمت في نجاح البطولة ومنافساتها، ومهنئًا الفائزين في مختلف الفئات التي تضمنتها البطولة.وفي تفاصيل المنافسة حقق الراجحي لقب رالي عسير الذي أقيم لمدة يومين في محافظة طريب ومراكزها، ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2022، فيما حل في المركز الثاني ميروسلاف زابليتال، وجاء السائق محمد التويجري في المركز الثالث في فئة T1.كذلك حصل السائق جعفر القحطاني على المركز الأول في فئة T2 وحقق حيلان السبيعي المركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث أحمد الشقاوي، وفي فئة T3 حقق صالح السيف المركز الأول، وجاء في المركز الثاني حمد الحربي، والمتسابقة دانية عقيل في المركز الثالث، بينما حقق سعيد الموري المركز الأول في منافسات فئة T4، وحلت مها الحملي في المركز الثاني من نفس الفئة.من جانبه، ذكر البطل يزيد الراجحي أن رالي عسير مر خلاله السائقون بمراحل صعبة جداً، ستسهم في تطوير مهاراتهم وتجويدها، لافتًا إلى أن رالي عسير يعتبر من أصعب الراليات التي خاضها، وذلك لوعورة المناطق التي مروا خلالها.واختتم حفل التتويج بتكريم الجهات المشاركة من مختلف القطاعات التي أسهمت في نجاح إقامة وتنظيم البطولة.// انتهى //21:59ت م0169