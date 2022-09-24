مقديشو 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى القائم بأعمال رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بالبرلمان الصومالي شيخ آدم محمد نور مدوبي اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال جيمس سوان، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الصومال جوسلين ماسون.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين المتضررين جراء ظاهرة الجفاف.// انتهى //22:12ت م0171