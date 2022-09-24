سياسي / رئيس مجلس الشعب الصومالي يلتقي مسؤوليين أمميين
السبت 1444/2/28 هـ الموافق 2022/09/24 م واس
مقديشو 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واس
التقى القائم بأعمال رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بالبرلمان الصومالي شيخ آدم محمد نور مدوبي اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال جيمس سوان، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الصومال جوسلين ماسون.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين المتضررين جراء ظاهرة الجفاف.
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22:12ت م
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