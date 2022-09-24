الطائف 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسحَقَّقَ الجوادُ متوكلُ الخالدية ابن الفحل ليث الخالدية لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، وتدريب سعد بن مطلق وقيادة الخيال أيدي كاسترو ، جائزةَ نادي سباقات الخيل التقديرية في الحفل ال42 الذي استضافه اليوم ميدان الملك خالد بالحوية ضمن موسم سباقات الطائف 2022 ، وسلم مدير عام السباقات بالنادي سالم بن سعيد بن محفوظ جائزة النادي التقديرية للفائز وسط حضور جماهيري كبير من المهتمين بسباقات الخيل.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس بطاحة ابنة الفحل شيف هافوك، لمحمد بن فواز بن سطام الفنيدل، وتدريب محمد فواز وقيادة الخيال محمد الحبيب، الشوط الثاني على مسافة 1200م فاز به الجواد فرست لاين ابن الفحل نيو لاين، لإسطبل الجابر وتدريب بسام الموسى وقيادة نايف العنزي، الشوط الثالث على مسافة 1400م فاز به الجواد بوارق ابن الفحل سموكنق صن، لأبناء علي بن شهاب الشهاب، وتدريب علي الشهاب وقيادة الخيال عبدالله العوفي، الشوط الرابع على مسافة 1400م فاز به الجواد الوزير ابن الفحل AMERICAN PHAROAH، لماجد بن محمد بن عبدالله العبدالكريم، وتدريب ماجد العبدالكريم وقيادة الخيال أيدي كاسترو، الشوط الخامس على مسافة 1400م فاز به الجواد ساطي الميدان ابن الفحل سليبنج إنديان، لماجد بن مهل البقمي، وتدريب غيث الغيث وقيادة الخيال عادل الفريدي، الشوط السادس على مسافة 2000م فاز به الجواد هيبو ابن الفحل ستريت كراي، لعبدالرحمن المخضوب، وتدريب عبدالعزيز الحزابي وقيادة الخيال عبدالعزيز الحزابي، الشوط السابع على مسافة 2400م فاز به الجواد بن يور هوبس ابن الفحل روك اوف جيبرالتار، لأبناء فيحان بن فيصل المنديل، وتدريب فيصل المنديل وقيادة الخيال عبدالله العوفي.// انتهى//22:12ت م0172