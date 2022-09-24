عمّان 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بنظرائه، الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، والسنغافوري فيفيان بالاكريشنان، والقبرصي يوانيس كاسوليدس، والسلوفينية تانيا فايون، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك.وجرى - خلال اللقاءات- بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:30ت م0173