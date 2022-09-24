أبوظبي 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسزيَّنَت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دورياتِها بأعلام المملكة والإمارات وشعار "معاً أبداً" احتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة.وثمَّن معالي القائد العام لشرطة أبوظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي عمقَ العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين المملكة والإمارات، إذْ تعدُّ نموذجاً رائداً في العلاقات الدولية عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة، واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والمواقف والتوجهات المتكاملة.// انتهى //22:34ت م0174