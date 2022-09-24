القاهرة 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى اليوم, رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي يزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فيما يتعلق بتطورات ملف سد النهضة.// انتهى //22:38ت م0175