تونس 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي 88 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا يستعدون للتوجه نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس التونسي حسام الجبابلي اليوم، أن وحدات من الحرس البحري بالوسط أحبط عمليتي هجرة غير شرعية، وأوقفت 48 مهاجرًا غير شرعي، مضيفًا أن وحدات أخرى من الحرس بمحافظتي صفاقس والمنستير أوقفت 40 مهاجرًا كانوا بصدد الاستعداد لعملية هجرة غير شرعية، مشيرًا إلى أنه اتُّخذت الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //22:55ت م0176