الدلم 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسشاركَ أهالي محافظة الدلم في الفعاليات التي أقامتها بلدية الدلم بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، حيث اشتملت الفعاليات المقامة بمنتزه الضاحي على المسرح الترفيهي والسيارات الكلاسيكية والأسر المنتجة وركن الرسم، واُختتمت بالألعاب النارية التي تزيَّنت بها سماء المحافظة احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.وشهدت الفعاليات حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من أهالي المحافظة تجاوز 14 ألف، غمرت مشاعر الفرح محيَّاهم بمناسبة اليوم الوطني، كما وَزَّعَت البلدية أكثرَ من 9 آلاف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات الوطن.وأوضحَت البلدية أنها رفع ساريتي لعلم المملكة في مبنى البلدية وطريق الدلم الخرج يصل ارتفاعها إلى 60م بمساحة 216 م2، إضافة إلى إضاءة المتنزهات والحدائق باللون الأخضر، وتزيين شوارع المحافظة بأكثر من 5 آلاف علم، وتركيب 22 لوحة وطنية على الطرق والممرات بالمحافظة.// انتهى //22:59ت م0177