القاهرة 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، على هامش مشاركته في أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، منها تطورات الأوضاع في ليبيا.// انتهى //23:03ت م0178