جيزان 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسشارك أكثر من 400 متطوع ومتطوعة بجمعية مُعين لخدمة المجتمع بمنطقة جازان في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 في مختلف محافظات المنطقة.وأسهم المتطوعون والمتطوعات في تنظيم الفعاليات والاحتفالات بالتعاون مع الإدارات المعنية، التي شملت احتفال جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي، والمسيرة الوطنية والمعرض الذي أقيم بمحافظة أبوعريش، واحتفال مركز التأهيل الشامل ودار الملاحظة الاجتماعية بجازان، والمسيرة الوطنية بمحافظة بيش، واحتفال أهالي مركز الحقو، ومركز وادي جازان، واحتفال جمعية الملك فهد الخيرية النسائية.وسعت الجمعية لتكثيف خدماتها التطوعية مع مختلف الإدارات والجهات المنظمة للفعاليات الوطنية، مشاركةً في فرحة الوطن بهذه المناسبة، وتعزيزاً لثقافة العمل التطوعي في المناسبات كافة.// انتهى //23:25ت م0179