نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة (MM) الأمريكية للنشر جيانيس مالكوجيانيس؛ لتوقيع مذكرة إطارية مع المجموعة المتخصصة في توفير الكتب والمواد والخدمات لدعم تعليم وتعلّم اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن جولة معاليه على الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.وتناول اللقاء الحديث عن دعم أوجه التعاون بين وزارة التعليم ومجموعة (MM) في توفير مناهج اللغة الإنجليزية، حيث أن المجموعة تقدم مناهج اللغة الإنجليزية لمدارس المملكة من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث ثانوي، إضافةً إلى أن المجموعة تملك شركة "Binary Logic" التي توفر مناهج المهارات الرقمية، ومناهج الحاسب الآلي والهندسة.وناقش الجانبان دعم التعاون بين الوزارة والمجموعة فيما يتعلق بتقديم تصوّر عن إضافة مسار خاص باللغات أو STEM، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، وتطوير العمل بين مركز اللغة الإنجليزية بوكالة التعليم العام والمجموعة، الذي تم العام الماضي في مشروع تطبيق عينة من مناهج اللغات على 50 مدرسة للصفوف الأولية بمدارس المملكة.// انتهى //23:32ت م0181