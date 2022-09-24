نيويورك 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عددًا من مسؤولي الشركات الأمريكية في مدينة نيويورك، خلال زيارته الرسمية التي يجريها للولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.وعقد معاليه اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية في شركة جنرال الكتريك، واجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة جري أورانج، كما قام بزيارة ميدانية لشركة نيولاب، التقى خلالها رئيسها التنفيذي، حيث اطلع معاليه والوفد المرافق له على عمل الشركات، وبحث مجالات التعاون الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين، للمساهمة في تنمية عدد من القطاعات المستهدفة.وخلال اللقاءات ناقش معاليه الإسهام في تعزيز الاستثمارات بين البلدين تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، واستعراض الفرص الواعدة التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، إضافة إلى استعراض الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لشركائها في القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب.يذكر أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تأتي بهدف دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأمريكية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمس الماضية.حضر اللقاءات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، والمدير العام لصندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس.// انتهى //23:32ت م0182