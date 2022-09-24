القاهرة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر أسامة بن أحمد نقلي، حفل استقبال خاص للمواطنين المقيمين والزائرين بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، وأعضاء السفارة والطلبة الدارسين بمصر.وألقى السفير نقلي كلمة له بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور، واستعرض من خلالها الإنجازات التي حققتها المملكة، مؤكدًا في حديثه أن المملكة تسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة، وتأبى إلا أن تكون في طليعة الصفوف في المجالات كافة، في ظل رؤية 2030.وتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات الوطنية المتنوعة التي تعبّر عن الولاء والانتماء، وما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار.// انتهى //00:25ت م0002