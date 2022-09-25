أبيدجان 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور معالي رئيسة محكمة النقض في جمهورية كوت ديفوار شانتال مناسبا كمارا، وعدد من الوزراء في الحكومة الإيفوارية، ورئيس المجلس الأعلى للائمة والمؤسسات والجمعيات السنية بكوت ديفوار موسى فاديغا، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.وأشاد السفير السبيعي في كلمة له خلال الحفل بالعلاقات المتميزة بين المملكة وكوت ديفوار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.// انتهى //00:57ت م0004