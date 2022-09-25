نيويورك 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره العراقي فؤاد حسين، على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التطورات على الساحة العراقية، حيث أكد شكري دعم مصر لأمن واستقرار العراق، مشيداً بالجهود التي يبذلها العراق في مكافحة الإرهاب.// انتهى //01:23ت م0005