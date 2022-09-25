نيامي 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأقامت سفارة المملكة لدى النيجر معرضًا مصورًا عن تاريخ المملكة.وافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، ودولة رئيس البرلمان النيجري سيني عمر، المعرض الذي يحتوي على صور تحكي ماضي المملكة المشرف وحاضرها المشرق ومستقبلها الزاهر، إضافة إلى صور زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- لجمهورية النيجر، وصور عن العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بالنيجر.// انتهى //01:25ت م0006