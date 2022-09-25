سدني 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسانطلقت مناورات عسكرية تعرف بأسم "ترايدنت" Trident بين استراليا وسنغافورة وتستمر حتى 3 أكتوبر في منطقة Shoalwater Bay في ولاية كوينزلاند الأسترالية وبمشاركة أكثر من 1600 فرد من قوات الدفاع الأسترالية والقوات المسلحة السنغافورية.وقال وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارلز في بيان صادر عن مكتبه "هذه المناورات بين القوات المسلحة الأسترالية والسنغافورية تساعد في دعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين أستراليا وسنغافورة".// انتهى //03:13ت م0009