مكة المكرمة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات اليوم الوطني ال92 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار”.وتضمنت المشاركة بالدوريات الراكبة والراجلة، ونُشِر المحتوى الإعلامي الخاص باليوم الوطني الذي يحمل كلمات ملوك المملكة، بالإضافة إلى نشر المحتوى التوعوي في تعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات على مبنى الفرع والهيئات والمراكز التابعة له، كما فعل الفرع الشراكات مع الجهات الحكومية في المتنزهات والأسواق والطرق في مختلف محافظات المنطقة، وتفعيل المعرض الإلكتروني والمصلى المتنقل في مواقع فعاليات الاحتفالات بمنطقة مكة المكرمة.// انتهى //07:25ت م0015