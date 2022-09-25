القدس المحتلة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية ، أن الشاب سائد الكوني وهو في العشرينيات من العمر، استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة /الطور/ بالمدينة.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ثلاثة فلسطينيين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي وجرى نقلهم لتلقي العلاج، فيما تم اعتقال شابين آخرين.جدير بالذكر، أنه خلال اليومين الماضيين استشهد فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله و جنوب غرب مدينة /نابلس/ بالضفة.// انتهى //09:01ت م0017