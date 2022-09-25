القاهرة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، حرص بلاده على تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الرئيس المصري مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، وتناولت التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية.وتناقلت صحف الأحد تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا دعمها الكامل لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى بدء ٣٠ معتقلًا فلسطينيًا اليوم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري.ونشرت صحف القاهرة تشديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القدس الشرقية هي أرض محتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها غير ذلك.// انتهى //09:20ت م0019