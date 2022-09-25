نيويورك 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بوزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتجددة وجهود تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة ، إلى جانب استعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //09:25ت م0020